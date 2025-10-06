الاجتماع الـ66 للجنة السياسة الاجتماعية والإنسانية في جمعية برلمانات منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود يعقد في ألبانيا
باكو، 7 أكتوبر، (أذرتاج)
سيُعقد الاجتماع السادس والستون للجنة السياسة الاجتماعية والإنسانية في جمعية برلمانات منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود في ألبانيا.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس لجنة السياسة الاجتماعية والإنسانية في جمعية برلمانات منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود وعضو البرلمان الوطني موسى قولويف خلال الاجتماع الخامس والستين للجنة.
وأشار موسى قولويف إلى أن الاجتماع السادس والستون سيُعقد في مارس عام 2026.
