Aserbaidschan bereitet Austragung der Jahrestagung der Islamischen Entwicklungsbank-Gruppe vor

Baku, 20. Oktober, AZERTAC

Der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov nahm im Rahmen seines USA-Besuchs am Treffen und Mittagessen der Gouverneure der Mitgliedstaaten der Islamischen Entwicklungsbank (IsDB) teil, das am Rande der Jahrestagungen 2025 von Weltbank und IWF stattfand.

Im Austausch mit dem Vorsitzenden der IsDB-Gruppe, Muhammad Sulaiman Al Jasser, und anderen Gouverneuren wurden gemeinsame Prioritäten für nachhaltiges und inklusives Wachstum diskutiert.

Besonderes Augenmerk galt den Vorbereitungen auf die Jahrestagung der IsDB-Gruppe 2026 in Aserbaidschan sowie der Vertiefung der Zusammenarbeit mit islamischen Finanzinstitutionen zur Förderung gemeinsamer Entwicklungsziele.