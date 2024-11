Pep Guardiola bei Manchester City bis 2027 verlängert

Baku, 22. November, AZERTAC

Jetzt ist es offiziell: Pep Guardiola setzt seine Erfolgsära bei Manchester City fort. Der ehemalige Trainer des FC Bayern hat seinen Vertrag beim englischen Meister um zwei Jahre verlängert.

Am Donnerstagabend beendete der Katalane die Spekulationen um seine Zukunft, Guardiolas neues Arbeitspapier ist bis zum 30. Juni 2027 gültig.

Der mittlerweile 53-Jährige war im Sommer 2016 vom FC Bayern in die Premier League zu City gewechselt. In der Saison 2022/23 holte Guardiola mit den Sky Blues das Triple, in der vergangenen Spielzeit zum vierten Mal nacheinander die englische Meisterschaft.

"Manchester bedeutet mir so viel", wurde der Starcoach in einer Klub-Mitteilung zitiert: "Ich habe ein ganz besonderes Gefühl für diesen Fußballverein. Deshalb bin ich so glücklich, dass ich noch zwei weitere Spielzeiten hierbleiben kann."

"So wie jeder City-Fan freut es mich, dass Peps Reise mit Manchester City weitergehen wird", erklärte der Vereinsvorsitzende Chaldun al-Mubarak: "Sein Hunger nach Verbesserung und Erfolg ist weiter unersättlich und die direkten Nutznießer davon werden weiter unsere Spieler und unser Trainerstab, die Kultur unseres Klubs und der englische Fußball im Allgemeinen sein."

Aktuell liegt Guardiola mit ManCity allerdings nur auf dem zweiten Platz der Premier League, fünf Punkte hinter Rivale FC Liverpool. Zuletzt hat das Team vier Pflichtspiele in Serie verloren.

Guardiola winkt Bestmarke bei Manchester City - Guardiola hat nun die Chance, Les McDowell als den Teammanager mit den meisten Pflichtspielen für Manchester City abzulösen.

Der Katalane stand in 490 Partien in der Verantwortung, McDowell kam zwischen 1950 und 1963 in der Ära des deutschen Torwarts Bert Trautmann auf 587.

Der Trainer mit der längsten Amtszeit bei ManCity ist Wilf Wild, der von 1932 bis 1946 in der Verantwortung stand.

Verstärkte Konkurrenz stachelt Guardiola an - Laut "TBR Football" hat sich Guardiola aus mehreren Gründen für einen Verbleib entschieden. Zum einen lässt ihm das neue Vertragsmodell wohl eine Hintertür offen, eines Tages doch noch seinen Traum zu verwirklichen und eine Nationalmannschaft zu übernehmen.

Zum anderen soll ihn die wachsende Konkurrenz in der Premier League zuletzt mehr und mehr motiviert haben. Während ManCity in den letzten Jahren fast ausschließlich gegen Liverpool um die Meisterschaft kämpfte, ist mittlerweile auch der FC Arsenal zu einem ernsthaften Konkurrenten geworden. Der FC Chelsea zeigt in dieser Saison ebenfalls, dass mit ihm wieder zu rechnen ist.