Präsident Ilham Aliyev: Ich möchte unseren Brüdern in Nordzypern versichern, dass wir immer an ihrer Seite stehen werden

Baku, 9. April, AZERTAC

„Aserbaidschan hat eine aktive Rolle dabei gespielt, den Beobachterstatus für die Türkische Republik Nordzypern bei der Organisation der Türkischen Staaten zu erlangen. Wir gehören zu den Ländern, die diese Frage aktiv unterstützen. Präsident Tatar wurde zum informellen Gipfel der Organisation in die Stadt Schuscha eingeladen und nahm daran teil. Die Flagge von Nordzypern wehte dort ebenfalls“, sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede beim internationalen Forum zum Thema “Auf dem Weg zu einer neuen Weltordnung“, das am Mittwoch an der ADA-Universität stattfand.

Der Staatschef fügte hinzu: „Wir stehen immer an der Seite unserer Brüder. Unsere Politik war immer klar. Wir denken nur daran, wie wir unseren Brüdern helfen können, ihre Staaten zu bewahren. Sie verdienen es, sowohl durch ihre Geschichte als auch durch ihre Taten.“

„Als der Generalsekretär der Vereinten Nationen ein Referendum ankündigte, stimmte die Türkische Republik Zypern für die Vereinigung, während die griechisch-zypriotischen Vertreter dagegen stimmten. Was geschah dann? Der griechische Süden wurde in die Europäische Union aufgenommen. Ist das gerecht? Mit anderen Worten, es ist ein eklatantes Beispiel für Doppelstandards, und die politischen Verantwortlichen weigern sich, darüber zu sprechen. Sie wollen sich nicht darum kümmern, und wenn sie es tun, haben sie möglicherweise mehr Probleme als nur Kopfschmerzen. Daher möchte ich unseren Brüdern in Nordzypern versichern, dass wir immer an eurer Seite stehen werden, damit euer Land als unabhängiger Staat etabliert und von der internationalen Gemeinschaft anerkannt wird“, erklärte Präsident Ilham Aliyev.