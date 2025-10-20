Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zum fünften Jahrestag der Befreiung von Zangilan VIDEO
Baku, 20. Oktober, AZERTAC
Präsident Ilham Aliyev veröffentlichte auf seinen sozialen Netzwerk-Accounts einen Beitrag zum fünften Jahrestag der Befreiung der Stadt Zangilan von der Besatzung.
Im Beitrag heißt es: „Unsere Siegesgeschichte: 20. Oktober 2020 – Zangilan.“
