Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zum fünften Jahrestag der Befreiung von Zangilan VIDEO

Baku, 20. Oktober, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev veröffentlichte auf seinen sozialen Netzwerk-Accounts einen Beitrag zum fünften Jahrestag der Befreiung der Stadt Zangilan von der Besatzung.

Im Beitrag heißt es: „Unsere Siegesgeschichte: 20. Oktober 2020 – Zangilan.“