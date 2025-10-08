Sahiba Gafarova: Zusammenarbeit mit Kroatien im Bereich der Minenräumung verdient besondere Beachtung

Baku, 8. Oktober, AZERTAC

„Während unseres Treffens haben wir erneut bestätigt, dass die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Kroatien auf den Prinzipien der Freundschaft und des gegenseitigen Respekts basieren. In den vergangenen 30 Jahren hat sich unsere Zusammenarbeit erfolgreich in verschiedenen Bereichen entwickelt und wurde auf die Ebene einer strategischen Partnerschaft gehoben“, erklärte die aserbaidschanische Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova, während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Gordan Jandroković, dem Präsidenten des kroatischen Parlaments.

Sahiba Gafarova betonte, dass der politische Dialog, hochrangige Besuche sowie Treffen im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos eine wichtige Rolle bei der Erörterung gemeinsamer Interessen spielen. Sie hob hervor, dass die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Energie und Minenräumung besondere Beachtung verdient.