YAP-Delegation zu Besuch in China

Baku, 24. April, AZERTAC

Die Delegation der Partei „Neues Aserbaidschan“ (YAP) um den Vizevorsitzenden der Partei und Leiter des Zentralbüros Tahir Budagov ist auf Einladung der Kommunistischen Partei Chinas zu einem Forum der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) nach China gereist.

Am Mittwoch nahm Budagov an einem Treffen mit dem Vorsitzenden des Parteikomitees des Uigurischen Autonomen Gebietes Xinjiang, Ma Xingrui, teil. Im Anschluss nahm die Delegation an der Eröffnungsveranstaltung und der Plenarsitzung des SOZ-Politischen Parteienforums teil, das von Vertretern aus 23 Ländern besucht wurde.

Die Teilnehmer betonten die wichtige Rolle der SOZ bei der Förderung von politischem Dialog, Sicherheit und nachhaltiger Entwicklung in der Region Eurasien. Zudem besuchte die Delegation verschiedene Sehenswürdigkeiten in Urumtschi und erhielt Einblicke in lokale Projekte zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus sowie wirtschaftliche Entwicklungen.