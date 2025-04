Algérie : l’anglais devra remplacer le français à l’université dès la rentrée 2025-2026

Bakou, 7 avril, AZERTAC

Le ministère algérien de l’Enseignement supérieur a pris une nouvelle mesure dans le cadre de la généralisation de l’enseignement en anglais, à la place du français.

Après avoir lancé, durant l’année universitaire en cours, l’introduction de la langue de Shakespeare à l’université, tout en se focalisant sur la formation des enseignants, ce département a décidé de passer à sa généralisation dès la rentrée universitaire 2025-2026.

Dans une note adressée, fin mars dernier, aux recteurs des établissements universitaires et aux doyens des facultés de médecine et de pharmacie, la direction générale de l’enseignement et de la formation au niveau du ministère algérien de l’Enseignement supérieur les invite « à prendre toutes les dispositions afin de garantir le passage à l’enseignement en anglais ».

Selon le document consulté par Andalou, le passage à l’anglais, qui remplacera ainsi le français, devra se faire suivant une « approche progressive » en fonction du nombre d’enseignants qui auront bénéficié d’une formation et qui ont acquis le niveau B2 ou C1 dans cette langue.

Depuis l’indépendance du pays, rappelons-le, l’enseignement de la médecine se faisait exclusivement en français.

Selon la note, « les formations dispensées devront couvrir tous les critères pédagogiques prévus dans les programmes d’enseignement de la première année universitaire en sciences médicales (médecine, chirurgie dentaire et pharmacie) au titre de l’année universitaire 2025-2026 ».

Parallèlement, les responsables des facultés sont instruits de veiller au suivi de la formation afin de couvrir tous les modules d’enseignement.

Le ministère a aussi instruit les recteurs et les doyens de dresser des bilans et d’informer la tutelle des dispositions prises, et ce, au plus tard le 17 avril courant.

Le ministère algérien n’a pas communiqué le nombre d’enseignants formés et qui devraient être mobilisé pour assurer cette transition du français vers l’anglais.

L’Algérie a décidé, rappelons-le, d’introduire l’enseignement de l’anglais dans le cycle primaire, comme deuxième langue étrangère. L’objectif de la démarche, tel qu’annoncé par les autorités algériennes, « est de permettre à l’école algérienne de s’ouvrir sur le monde, d’autant que la majorité de la production scientifique se fait en anglais ».

Cette mesure est perçue d’un mauvais œil par les autorités françaises. Dans une récente déclaration, le ministre français de l’Intérieur, Bruno Retailleau, n’a pas hésité à présenter la volonté de l’Algérie de généraliser l’enseignement de l’anglais comme un acte d’animosité à l’égard de la France.

Alger et Paris ont traversé une crise inédite qui a démarré à l’été 2024 quand le président français, Emmanuel Macron, a apporté son soutien total à un plan d’autonomie sous souveraineté marocaine pour le Sahara occidental.

Le président Abdelmadjid Tebboune a immédiatement retiré l’ambassadeur d’Algérie à Paris. La tension s’est exacerbée, depuis l’automne dernier, avec l’arrestation de l’écrivain algéro-français, Boualem Sansal, condamné, le 27 mars dernier, à 5 ans de prison ferme, par le tribunal correctionnel d’Alger.

Elle s’est ensuite enflammée début 2025 lorsque Paris a réclamé l’expulsion d'influenceurs algériens, refoulés par Alger. Le contentieux historique, non encore soldé entre les deux pays, constitue le principal facteur de désaccord entre Alger et Paris. (Agence Anadolu)