Aujourd’hui, c’est la Journée de la ville de Djabraïl
Bakou, 4 octobre, AZERTAC
Le 4 octobre, c’est la Journée de la ville de Djabraïl.
Djabraïl a été occupée par les forces armées arméniennes le 23 août 1993. Composée d'une ville, de quatre localités et de 92 villages, la région de Djabraïl comptait 52 604 habitants. Durant l'occupation arménienne, Djabraïl a été entièrement détruite et ses monuments historiques et religieux ont été rasés. 72 écoles secondaires, 8 hôpitaux, 132 monuments historiques, 150 centres culturels et une centaine de villages de la région ont été détruits suite à des actes de vandalisme inhumains.
Après vingt-sept ans, la ville de Djabraïl a été libérée de l’occupation arménienne le 4 octobre 2020. Les travaux de construction sont actuellement en cours à Djabraïl, ville libérée de l'occupation arménienne. Le 26 septembre 2024, le grand retour vers la ville a débuté. La ville a accueilli ses premiers habitants après 31 ans d'absence. À ce jour, plus de 600 familles sont revenues sur leur terre natale et ont commencé à vivre dans leurs nouvelles maisons. Les habitants de Djabraïl célèbrent la Journée de la ville dans leur terre natale.
Il convient de noter que conformément à l’ordonnance présidentielle du 31 juillet, les journées des villes ont été instituées pour les territoires libérés de l’occupation. Selon ladite ordonnance, le 4 octobre a été fixé comme la Journée de la ville de Djabraïl.
