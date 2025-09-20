Bakou : le président rwandais Paul Kagame visite l’Allée des Martyrs

Bakou, 20 septembre, AZERTAC

Le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, a visité l’Allée des Martyrs à Bakou le 20 septembre.

Le président Paul Kagame a rendu hommage à la mémoire des fils et des filles héroïques de la Patrie, qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et la souveraineté de l’Azerbaïdjan, et a déposé une gerbe de fleurs devant la flamme éternelle.

Le président rwandais a contemplé la vue sur la capitale azerbaïdjanaise du plus haut point de Bakou et a été informé des travaux d’amélioration et de construction en cours dans la capitale.