Bakou accueille une conférence internationale consacrée au colonialisme belge

Bakou, 31 octobre, AZERTAC

Organisée par le Groupe d’initiative de Bakou, une conférence internationale portant sur le thème « Colonialisme belge : Reconnaissance et Responsabilité » a débuté le 31 octobre à Bakou.

La conférence réunit des représentants, des diplomates et des fonctionnaires des anciennes colonies belges provenant de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi.

Des spécialistes du droit international, des historiens, des chercheurs, des militants de la société civile et des experts en réparations provenant de huit pays participent à cette conférence. Les participants discuteront des crimes coloniaux de la Belgique, de ses politiques néocoloniales et des questions de compensation découlant du colonialisme.