Cérémonie d’ouverture des Journées de la poésie de Vaguif à Gazakh

Gazakh, 15 juillet, AZERTAC

Organisées conjointement par la Fondation Heydar Aliyev, le ministère de la Culture l'Union azerbaïdjanaise des écrivains, les Journées de poésie de Vaguif ont débuté le 14 juillet à Gazakh. Le festival de poésie se déroulera une fois de plus dans plusieurs villes et régions du pays.

Les Journées de la poésie ont été lancées dans la région de Gazakh, lieu de naissance de Molla Penah Vaguif.

Des représentants d’Etat et de gouvernement, de célèbres hommes de science et de culture, des membres de l’Union azerbaïdjanaise des écrivains, de jeunes écrivains et poètes ont été présents à la cérémonie d’ouverture.

Cette année, les Journées de poésie de Vaguif offriront des moments inoubliables aux amateurs de poésie, de littérature et de culture.