Cerfs sauvés par l’IDEA ont été relâchés dans une réserve

Bakou, 22 septembre, AZERTAC

Suite à un appel citoyen adressé à l’Association IDEA, une enquête urgente a été menée conjointement avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Écologie et des Ressources naturelles de la République d’Azerbaïdjan.

Il a été révélé que 10 cerfs porte-musc de Sibérie étaient détenus illégalement en captivité sur le territoire du restaurant « Eden », dans la région de Gakh.

Les cerfs sauvés ont été pris en charge par des vétérinaires du parc zoologique de Bakou et ont été examinés et soignés. Par la suite, 18 cerfs, dont 8 sauvés grâce à des mesures précédentes, ont été relâchés dans la Réserve écologique du parc safari de Chamakhy, qui dispose de toutes les installations nécessaires et d'un vaste espace pour une vie en liberté.