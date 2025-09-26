Clôture du Festival Nassimi dans le Temple d’Atechgah

La cérémonie de clôture du Festival Nassimi, consacré à la poésie, à la spiritualité et à l'art, a eu lieu jeudi dans le Temple d’Atechgah.

Organisé par la Fondation Heydar Aliyev, le ministère de la Culture et avec le partenariat de l'ICESCO, le festival portait sur le thème « À la recherche de la vérité éternelle ».

Outre l'Azerbaïdjan, le forum a réuni des scientifiques d'Allemagne, d'Iran, d'Irak, du Canada, du Kazakhstan, d'Oman, d'Ouzbékistan, du Pakistan, de Chypre du Nord, du Tadjikistan et de Türkiye.

Ce festival, qui s’est déroulé dans différents lieux de Bakou et de Chamakhy, restera une fois de plus dans les mémoires pour son étude du patrimoine philosophique et littéraire du poète et penseur azerbaïdjanais Imadeddin Nassimi, ainsi que pour de nombreux événements littéraires et artistiques.

Le festival s’est déroule dans plusieurs centres culturels de Bakou, dont le Centre Heydar Aliyev, la Vieille Ville et le temple d'Atechgah.

Le Festival Nassimi, organisé traditionnellement depuis 2018, vise à promouvoir le dialogue créatif entre les cultures et les générations. Il permet également aux représentants de l'art contemporain de se connecter au riche héritage de Nassimi et de créer un pont entre les pratiques artistiques traditionnelles et modernes.