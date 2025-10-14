Communiqué sur la réunion trilatérale Azerbaïdjan-Iran-Russie adopté

Bakou, 14 octobre, AZERTAC

Une réunion trilatérale s'est tenue lundi à Bakou entre le vice-Premier ministre de la République d'Azerbaïdjan, Chahin Moustafaïev, le vice-président du gouvernement de la Fédération de Russie, Alexeï Overtchouk, et la ministre iranienne des Routes et du Développement urbain, Farzaneh Sadegh.

Les questions de la coopération entre l'Azerbaïdjan, l'Iran et la Russie dans les domaines des transports, de l'énergie et des douanes ont été abordées lors de la rencontre.

Les participants se sont déclarés satisfaits de cette coopération trilatérale et ont souligné le rôle moteur de la Déclaration des présidents azerbaïdjanais, iranien et russe du 8 août 2016 et de la Déclaration conjointe du 1er novembre 2017 pour promouvoir une coopération économique et commerciale mutuellement avantageuse entre l'Azerbaïdjan, l'Iran et la Russie, développer des corridors de transport régionaux et internationaux sûrs et fiables pour la croissance économique de la région, et mettre en œuvre des projets dans le secteur de l'énergie.

L’entretien a porté sur l'importance de poursuivre les efforts visant à développer le potentiel de transit de la région, à accélérer les projets visant à développer et à diversifier les transports et, à cet égard, à synchroniser les travaux d'extension des infrastructures le long du corridor de transport international Nord-Sud sur les territoires concernés des pays.

L'importance de prendre des mesures pour porter le volume de transport le long du corridor de transport international Nord-Sud à 15 millions de tonnes et d'assurer une croissance continue des flux de marchandises a été soulignée. Un accord a été conclu sur la création d'un groupe de travail chargé d'élaborer un plan d'action pour les mesures prévues dans un délai de trois mois.

Un accord a été conclu sur la création d'un groupe de travail spécial sur le transport automobile, composé de représentants des douanes, des services frontaliers et des services de transport des trois pays.

La signature de la charte du groupe de travail trilatéral sur l'interaction des autorités douanières afin de promouvoir le transport de transit entre l'Azerbaïdjan, l'Iran et la Russie a été saluée. L'importance de la construction de la ligne ferroviaire Racht-Astara, ainsi que de l'achèvement de la construction du terminal ferroviaire correspondant, qui constitue l'un des éléments du corridor, a été soulignée afin d'exploiter pleinement le potentiel du corridor de transport international Nord-Sud.

L'importance d'achever la construction du pont routier Agbend-Kelalé sur le fleuve Araxe, ainsi que la construction de postes-frontières, ont été soulignées pour renforcer les relations trilatérales.

La nécessité de simplifier les procédures de passage aux frontières et de numériser les opérations de transport, frontalières et douanières le long du corridor a été évoquée.

Les discussions ont abouti à un accord pour mener une inspection conjointe sur site des principaux projets d'infrastructure du corridor de transport international Nord-Sud le 14 octobre.

En conclusion, il a été jugé opportun de poursuivre les efforts conjoints pour approfondir la coopération dans les domaines des transports, de l'énergie et des douanes.

Ce communiqué a été adopté en anglais à Bakou le 13 octobre 2025.