Des représentants des principaux médias ouzbeks visitent l'AZERTAC

Bakou, 29 septembre, AZERTAC

Une délégation de représentants des principaux médias de la République d'Ouzbékistan, en déplacement à Bakou dans le cadre du IIe Forum des médias Azerbaïdjan-Ouzbékistan, a visité le 29 septembre l'Agence de presse nationale azerbaïdjanaise (AZERTAC). Cette rencontre constitue une nouvelle étape vers le renforcement de la coopération mutuelle en matière d'information et l’expansion des relations entre les organisations médiatiques des deux pays frères.

Au cours de la rencontre, les visiteurs ont été informés de l'histoire, de la structure, des relations internationales et des principaux domaines d'activité de l'AZERTAC. Elchen Chahbalaïev, membre du Conseil d'administration de l'Agence, a pris la parole et a souligné l'importance du renforcement des relations médiatiques interétatiques.

Elchen Chahbalaïev a dit : l’AZERTAC publie plus de 500 articles par jour en huit langues, couvrant un large éventail de sujets. Avec plus de 250 collaborateurs, l'agence assure une couverture complète de l'actualité internationale. Elle compte 25 bureaux dans 24 pays. L’AZERTAC coopère également activement avec des partenaires étrangers et a déjà signé des accords de partenariat avec des agences et des médias de 54 pays.

Nigar Husseynova, rédactrice en chef de la rédaction de l’information en russe de l’agence, a déclaré que l’AZERTAC était la principale source d'information officielle du pays et que les médias nationaux et internationaux font régulièrement référence à l’agence. « Nous respectons strictement les principes d'exactitude, de rapidité et d'impartialité. Grâce à nos nombreuses années d'expérience et à notre équipe professionnelle, notre agence a gagné la confiance non seulement en Azerbaïdjan, mais aussi au-delà de ses frontières », a souligné N. Husseynova.

Exprimant leur satisfaction quant à la coopération bilatérale, les membres de la délégation ouzbèke ont souligné l'importance d'approfondir la coopération dans des projets conjoints, notamment le développement de projets multimédias, l'échange d'expériences, la formation de journalistes, les technologies numériques et d'autres domaines.

Enfin, les membres de la délégation ouzbèke ont pris connaissance du travail des rédactions et du multimédia et ont discuté avec les journalistes et rédacteurs de l’AZERTAC.