Des volleyeurs azerbaïdjanais remportent la victoire aux Jeux de la CEI

Gandja, 30 septembre, AZERTAC

L'équipe masculine d’Azerbaïdjan de volleyball des moins de 17 ans a remporté la victoire aux IIIes Jeux de la CEI.

Le correspondant régional de l'AZERTAC informe que, l'équipe d’Azerbaïdjan a battu l'équipe kirghize sur un score de 3:0, au Palais des sports de Gandja.

Il convient de noter que lors du premier match de la journée, l'équipe russe a battu les Ouzbeks sur un score de 3 :1.