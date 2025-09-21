F1 : Max Verstappen remporte le Grand Prix d’Azerbaïdjan
Bakou, 21 septembre, AZERTAC
Le Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1 s'est terminé le 21 septembre par la victoire du pilote néerlandais de l'équipe Red Bull, Max Verstappen.
Le pilote britannique George Russell (Mercedes) a pris la deuxième place, alors que Carlos Sainz (Williams) a terminé troisième.
Dix écuries (deux pilotes pour chacune) ont disputé le Grand Prix d’Azerbaïdjan. La course a duré 2 heures.
Les pilotes ont effectué 51 tours sur le circuit urbain de Bakou, long de six kilomètres.
Les pilotes les plus célèbres du monde - Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Max Verstappen et Charles Leclerc ont défendu les couleurs de leurs équipes lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1.
Il convient de noté que le Circuit urbain de Bakou est un tracé temporaire autour des rues de la capitale azerbaïdjanaise qui a accueilli sa première course de Formule 1 en 2016.
La course portait le titre de Grand Prix d’Europe lors de sa première saison, puis est devenue le Grand Prix d’Azerbaïdjan en 2017.
Le tracé de six kilomètres a été conçu par Hermann Tilke. Il comporte 20 virages et sa largeur varie de 13 mètres dans sa partie la plus large à seulement 7,6 mètres lorsqu’il serpente à travers le centre historique de la ville.
