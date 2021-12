La prochaine réunion de la Commission intergouvernementale Azerbaïdjan-Hongrie aura bientôt lieu à Bakou

Bakou, 17 décembre, AZERTAC

La prochaine réunion de la Commission intergouvernementale Azerbaïdjan-Hongrie sur l'agriculture et l'industrie alimentaire aura bientôt lieu dans la capitale azerbaïdjanaise. Un accord à ce sujet a été conclu lors d'une réunion du ministre du Travail et de la Protection sociale de l'Azerbaïdjan, Sahil Babaïev, coprésident de la Commission de coopération économique entre le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et le gouvernement de la République de Hongrie, avec une délégation conduite par le ministre hongrois de l'Agriculture, István Nagy.

Au cours de la rencontre, il a été souligné que plus de dix forums et réunions d'affaires ont eu lieu à Bakou et à Budapest en 2005-2021. De plus, la maison azerbaïdjanaise de Budapest a été ouverte en 2019. Il a également été indiqué qu'une vingtaine d'entreprises hongroises était actives dans les secteurs des services, des transports, du commerce et de l'agriculture en Azerbaïdjan.