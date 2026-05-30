Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une forte baisse VIDEO
Bakou, 30 mai, AZERTAC
Le cours du pétrole azerbaïdjanais a connu une chute sur les bourses.
Le prix du baril d’Azéri Light s’est installé à 98,01 dollars, après une baisse de 2,56 dollars, soit de 2,5 pour cent.
Il convient de noter que le prix le plus bas du pétrole « Azeri Light » a été enregistré le 21 avril 2020 (15,81 USD) et le prix maximum en juillet 2008 (149,66 USD).
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