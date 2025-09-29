Jeux de la CEI : l’équipe azerbaïdjanaise de sambo remporte 8 médailles

Göygöl, 29 septembre, AZERTAC

Les compétitions de sambo se sont terminées aux IIIe Jeux de la CEI, organisés pour la première fois en Azerbaïdjan.

Les épreuves se sont déroulées au Complexe sportif olympique de Göygöl. Huit athlètes azerbaïdjanais sont montés sur le podium.

Il convient de noter que 1 624 athlètes de 13 pays disputent les jeux qui se termineront le 8 octobre.