L'Azerbaïdjan signe la Convention de l’ONU pour lutter contre la cybercriminalité

Bakou, 28 octobre, AZERTAC

La cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies sur la cybercriminalité s’est tenue les 25 et 26 octobre s'est tenue à Hanoï, au Vietnam.

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, le président vietnamien, Luong Cuong, les chefs de délégation des différents États, des représentants d'organisations internationales et des experts ont été présents à la cérémonie.

Conformément à l’ordonnance pertinente du président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, la Convention a été signée par le chef de la Sécurité nationale, le colonel-général Ali Naghiyev.

Ce document international stipule que les principaux objectifs sont d'assurer la coopération juridique entre les États dans la lutte contre la cybercriminalité, de prévenir l'utilisation abusive des technologies de l'information et de la communication et de réglementer les mécanismes de collecte et de présentation des preuves électroniques au niveau international.

Il convient de noter que la Convention a été signée par 72 pays les 25 et 26 octobre 2025.