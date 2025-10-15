La coopération entre l’Azerbaïdjan et les Pays-Bas au menu des discussions

Bakou, 15 octobre, AZERTAC

En marge de sa visite aux Pays-Bas, le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elnour Mammadov, s’est entretenu le 15 octobre avec son homologue néerlandais, Marcel de Vink.

Il a été indiqué lors de l’entretien que les récents contacts de haut niveau entre les deux pays, notamment la rencontre entre le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le Premier ministre néerlandais Dick Schoof en marge du 7e Sommet de la Communauté politique européenne, avaient ouvert la voie au développement des relations.

Les parties ont souligné l'importance d'un dialogue politique régulier, de l'organisation de rencontres entre les ministres des Affaires étrangères au sein des plateformes internationales, de la visite du vice-ministre Marcel de Vink à Bakou en février dernier pour mener des consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères, et de poursuivre les visites mutuelles.

Les discussions ont également porté sur les opportunités existantes de développement des relations dans divers domaines. Il a été souligné que la coopération économique occupe une place importante dans les relations entre les deux pays, et les activités des entreprises néerlandaises en Azerbaïdjan ont été saluées.

Les parties ont échangé sur les points de l'ordre du jour bilatéraux et multilatéraux, ainsi que sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun, notamment les nouvelles réalités de la région après le conflit, le processus de paix et les résultats de la réunion historique de Washington.

Le vice-ministre Elnour Mammadov a informé son homologue néerlandais Marcel de Vink des mesures prises par l'Azerbaïdjan pour le développement durable et la stabilité dans la région.