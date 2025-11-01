La présidente du Milli Medjlis entame une visite de travail en Egypte

Bakou, 1er novembre, AZERTAC

La présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, a entamé le 1er novembre une visite de travail au Caire, en République arabe d'Égypte.

Dans le cadre de sa visite, Mme Gafarova participera à la cérémonie d'ouverture du Grand Musée égyptien.