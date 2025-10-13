La présidente du Parlement azerbaïdjanais est en visite de travail au Pakistan

Bakou, 13 octobre, AZERTAC

Une délégation parlementaire azerbaïdjanaise, conduite par la présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, a effectué une visite de travail en République islamique du Pakistan.

La délégation participera à la troisième réunion trilatérale des présidents des parlements d'Azerbaïdjan, du Pakistan et de Türkiye, a-t-on appris auprès du Service de presse et des relations publiques du Milli Medjlis de la République d’Azerbaïdjan.