L’Azerbaïdjan et Oman discutent des questions relatives à leur coopération

Bakou, 29 octobre, AZERTAC

En marge de sa visite officielle dans le Sultanat d’Oman, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré le 29 octobre le représentant spécial du Sultan d’Oman, Sayyid Asaad bin Tariq Al-Said.

Lors de la rencontre, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant au développement des relations entre l’Azerbaïdjan et Oman, tant au niveau bilatéral que multilatéral.

L’accent a été mis sur le rôle déterminant des visites de haut niveau dans l’élévation des relations bilatérales à un nouveau niveau et dans la stimulation accrue de la coopération politique et économique entre les deux pays.

Les parties se sont déclarées convaincues que le lancement des activités de l’ambassade d’Azerbaïdjan à Oman donnerait un nouvel élan à la coopération bilatérale.

Soulignant le rôle déterminant de la diplomatie parlementaire dans le renforcement des relations bilatérales, le ministre a indiqué que l’Azerbaïdjan attachait une grande importance à la création de groupes d’amitié par les parlements des deux pays en 2025.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a évoqué l’importance pour l’Azerbaïdjan d’accueillir en 2026 à Bakou le prochain Sommet de l’Organisation de la coopération islamique ainsi que la 13ᵉ session du Forum urbain mondial (WUF13). Il a souligné que ces événements créeraient de nouvelles opportunités de coopération en faveur de la promotion des principes du dialogue, de la solidarité et du développement durable.

Au cours de la rencontre, les parties ont également discuté d’autres questions bilatérales et multilatérales d’intérêt commun, ainsi que de la situation régionale.