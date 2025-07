Le 15 juillet, c’est la Journée mondiale des compétences des jeunes

Bakou, 15 juillet, AZERTAC

En 2014, l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré le 15 juillet Journée mondiale des compétences des jeunes, afin de célébrer l'importance stratégique de doter les jeunes de compétences pour l'emploi, le travail décent et l'esprit d'entreprise.

Cette année 2025 marque ainsi le 10e anniversaire de la Journée sur le thème de l'autonomisation des jeunes grâce à l'IA et aux compétences numériques. Alors que la quatrième révolution industrielle remodèle les économies grâce à l'intelligence artificielle (IA), l'enseignement et la formation techniques et professionnels doivent évoluer pour doter les jeunes de compétences adaptées à l'avenir. L'IA transforme notre façon de vivre, d'apprendre et de travailler, mais elle présente également de sérieux risques si elle n'est pas mise en œuvre de manière équitable.

À l'occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes, rassemblons-nous pour reconnaître le pouvoir des jeunes en tant que moteurs du changement et engageons-nous à les doter de compétences numériques et en IA pour relever les défis d'aujourd'hui et façonner un avenir plus pacifique, plus inclusif et plus durable.

L'importance de cette Journée

La hausse du chômage des jeunes est l’un des plus grands problèmes auxquels les économies et les sociétés sont confrontées dans le monde actuel, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement.

La crise du COVID 19 a exacerbé les nombreux défis auxquels sont habituellement confrontés les jeunes sur le marché du travail. Entre 2019 et 2020, les 15 24 ans ont connu un pourcentage de perte d’emploi bien plus élevé que les adultes. Par ailleurs, les fortes baisses du revenu familial et le recours des établissements scolaires à l’enseignement à distance ont rendu beaucoup plus difficile la poursuite des études et de la formation pour nombre de jeunes. Par conséquent, le nombre déjà élevé de jeunes sans emploi et ne suivant ni étude ni formation a encore augmenté en 2020.

Le retour aux taux de participation au marché du travail d'avant la pandémie a varié selon les groupes. Les taux de chômage des jeunes continuent de poser problème. Le taux de personnes ni en emploi, ni en études, ni en formation, reste élevé, en particulier chez les jeunes femmes, ce qui pose des problèmes pour les perspectives d'emploi à long terme.

Proclamée en 2014 par l'Assemblée générale des Nations Unies, la Journée mondiale des compétences des jeunes souligne l’importance de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP) pour donner aux jeunes la possibilité de développer leurs compétences et d’accélérer leur transition vers le monde du travail. Elle vise aussi à promouvoir l’acquisition de compétences par les jeunes car celles-ci les mettraient mieux à même de faire des choix en connaissance de cause concernant leur vie et leur travail et leur donnerait les moyens d’accéder à un marché du travail en évolution.

L'enseignement et la formation techniques et professionnels

Les compétences et l’emploi des jeunes sont des éléments fondamentaux du Programme de développement durable pour l’après 2030 et des 17 objectifs de développement durable. L’une des cibles de l’objectif 4 vise à augmenter considérablement, d’ici à 2030, le nombre de jeunes et d’adultes disposant des compétences, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat.

L’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) peuvent fournir aux jeunes les compétences nécessaires pour accéder au monde du travail, notamment les compétences leur permettant de travailler à leur compte. L’EFTP peuvent également aider les entreprises et les communautés à s’adapter à l’évolution des compétences exigées, accroître la productivité et augmenter les niveaux de rémunération. Cet apprentissage peut réduire les obstacles en termes d’accès au monde du travail, par exemple au moyen de la formation en situation de travail, et faire en sorte que les compétences acquises soient reconnues et certifiées. Il peut en outre offrir des opportunités de développement des compétences aux personnes peu qualifiées qui sont sous-employées ou sans emploi, aux jeunes déscolarisés et aux individus qui ne sont ni employés, ni étudiants ou en formation (NEET). (ONU)