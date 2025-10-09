Le « Forum Fintex 2025 » se déroule à Bakou
Bakou, 9 octobre, AZERTAC
Le « Forum Fintex 2025 » se déroule à Bakou.
Le forum est organisé par l'Association Fintex d'Azerbaïdjan, en partenariat avec la Banque centrale d'Azerbaïdjan et l'Association des banques d'Azerbaïdjan.
Des représentants d'institutions financières internationales, de fintechs, de banques et d'autres organisations financières participent au forum.
Des experts locaux et internationaux discuteront des innovations mises en œuvre dans le secteur de la fintech ces dernières années, partageront leurs prévisions sur le secteur de la fintech et échangeront sur son impact sur le secteur financier.
Des panels porteront sur divers sujets tels que l'open banking, les paiements numériques, l'intelligence artificielle, la lutte contre la fraude et la cybersécurité.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Cérémonie de clôture des IIIes Jeux de la CEI à Gandja MIS A JOUR
- 08.10.2025 [21:02]
L’Euronews consacre un reportage à la région azerbaïdjanaise d'Ismayilli
- 08.10.2025 [20:49]
Le ministre azerbaïdjanais de la Défense est en visite en Türkiye
- 08.10.2025 [19:51]
Le prix de l’or dépasse les 4 000 dollars sur les bourses
- 08.10.2025 [15:01]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 08.10.2025 [14:46]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en diminution sur les bourses
- 08.10.2025 [14:07]
La 3e édition des Jeux de la CEI s’achève aujourd’hui
- 08.10.2025 [11:01]
Clôture du XIe Salon international du livre de Bakou
- 08.10.2025 [10:37]
Le président du parlement croate est en visite officielle en Azerbaïdjan
- 08.10.2025 [10:11]
Un lutteur azerbaïdjanais décroche la médaille d’or aux IIIes Jeux de la CEI
- 07.10.2025 [19:33]
Le Premier ministre hongrois termine sa visite en Azerbaïdjan
- 07.10.2025 [19:20]
Le président turc Recep Tayyip Erdogan termine sa visite en Azerbaïdjan
- 07.10.2025 [19:12]
Un fort séisme survenu dans l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée
- 07.10.2025 [17:24]
Communiqué de la Présidence de la République
- 07.10.2025 [13:35]
Le président turc Recep Tayyip Erdogan entame une visite en Azerbaïdjan
- 07.10.2025 [12:34]
L’équipe d’Azerbaïdjan de tchovgan remporte les Jeux de la CEI
- 07.10.2025 [12:10]
Le prix de l’or enregistre une hausse de 10 dollars
- 07.10.2025 [11:01]
Le président du Conseil du peuple du Turkménistan arrive en Azerbaïdjan
- 07.10.2025 [10:23]
Jeux de la CEI : 4 disciplines sportives au programme d’aujourd'hui
- 07.10.2025 [10:12]
Tabagisme : malgré le recul mondial, un adulte sur cinq reste dépendant
- 07.10.2025 [10:07]
Le président ouzbek Mirzioïev est en visite en Azerbaïdjan
- 06.10.2025 [18:27]
Le président kazakh Tokaïev arrive en visite en Azerbaïdjan
- 06.10.2025 [17:45]
Le président kirghiz Japarov entame une visite en Azerbaïdjan
- 06.10.2025 [16:44]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 06.10.2025 [14:50]