Bakou, 9 octobre, AZERTAC

Le « Forum Fintex 2025 » se déroule à Bakou.

Le forum est organisé par l'Association Fintex d'Azerbaïdjan, en partenariat avec la Banque centrale d'Azerbaïdjan et l'Association des banques d'Azerbaïdjan.

Des représentants d'institutions financières internationales, de fintechs, de banques et d'autres organisations financières participent au forum.

Des experts locaux et internationaux discuteront des innovations mises en œuvre dans le secteur de la fintech ces dernières années, partageront leurs prévisions sur le secteur de la fintech et échangeront sur son impact sur le secteur financier.

Des panels porteront sur divers sujets tels que l'open banking, les paiements numériques, l'intelligence artificielle, la lutte contre la fraude et la cybersécurité.