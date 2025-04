Le Bureau régional de l'ICESCO ouvre ses portes à Bakou

La cérémonie a été marquée par la présence de Leyla et Arzou Aliyeva

Bakou, 29 avril, AZERTAC

La cérémonie d'ouverture officielle du nouveau Bureau régional de l'ICESCO en Azerbaïdjan s’est tenue, mardi 29 avril, sur le territoire de la Réserve historique et architecturale nationale « Itchericheher » à Bakou.

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, et Arzou Aliyeva, directrice du Centre des médias de Bakou, ont pris part à la cérémonie.

L'assistant du président de la République d'Azerbaïdjan Anar Alekberov, le ministre azerbaïdjanais de la Culture Adil Karimli, le directeur général de l'ICESCO Salim bin Mohammed Al-Malik, le ministre azerbaïdjanais des Sciences et de l'Éducation Emin Emroullaïev, le président de l'Académie nationale des Sciences d'Azerbaïdjan Issa Habibbeyli, les ambassadeurs d'Ouzbékistan, du Tadjikistan, du Kazakhstan et du Kirghizistan en Azerbaïdjan, la présidente de la Fondation pour la culture et le patrimoine turciques Aktoty Raimkulova, et d’autres personnalités publiques et politiques ont été présents à la cérémonie d’ouverture.

Le directeur général de l'ICESCO, Salim bin Mohammed Al-Malik, ayant pris la parole à la cérémonie, a indiqué : « Aujourd'hui, nous célébrons l'ouverture du nouveau bureau régional de l'ICESCO, donnant vie à un rêve que nous attendons depuis longtemps. C'est un rêve de construire des relations, de coopérer et d'un avenir fondé sur la sagesse, le savoir et un objectif commun. Ici, au cœur de Bakou, lieu de convergence des civilisations depuis des siècles et berceau de la paix, nous participons à l'ouverture d'un bureau régional qui sera un centre où l'éducation, la science, la culture et la communication, la modernité et la tradition se croisent harmonieusement. »

Soulignant que ce bureau sera un point central pour l'ICESCO, autrement dit, un point central reliant l'Azerbaïdjan et l'Asie centrale, Salim bin Mohammed Al-Malik a présenté ses remerciements au président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et la vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva pour leur soutien dans la réalisation de ce projet.

Une vidéo sur l'histoire de la création de l'ICESCO et les relations bilatérales établies avec l'Azerbaïdjan a été projetée lors de la cérémonie.

Leyla Aliyeva a signé le livre d’or du bureau.