Le IIIe Forum sur la sécurité de Bakou

Bakou, 22 septembre, AZERTAC

Le IIIe Forum de Bakou sur la sécurité a été organisé par le Service de sécurité nationale de la République d'Azerbaïdjan avec la participation des chefs et hauts représentants des services spéciaux de près de 90 pays. Le forum avait pour thème « Les Activités conjointes des agences de sécurité pour la prévention des crises humanitaires et des catastrophes mondiales d'origine humaine lors des actes terroristes et conflits armés ».

Après l'ouverture de l'événement, le message du président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a été lu, suivi d'une présentation vidéo sur le thème du forum.

Dans son discours, le chef du Service de sécurité nationale, le colonel-général Ali Naghiyev, s'est dit heureux d'accueillir à nouveau les participants à ce forum, créé à l'initiative du président Ilham Aliyev et qui se tient traditionnellement chaque année à Bakou.

Le chef du Service de sécurité nationale a souligné l'importance du rôle des services spéciaux dans la prévention des attentats terroristes, des conflits armés, des accidents d'origine humaine et des catastrophes écologiques, qui constituent des menaces pour le système de sécurité international. Il a évoqué la nécessité d'adopter une approche globale face aux crises humanitaires résultant des manifestations négatives mentionnées, et de coordonner les activités des organismes de sécurité et des institutions compétentes des pays.

Le forum s'est soldé par l'adoption de la Déclaration et du Règlement du Forum de Bakou sur la sécurité par les chefs des délégations.