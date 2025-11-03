Le ministre des Affaires étrangères entame une visite officielle en Algérie

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

Le 3 novembre, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a entamé une visite officielle en République algérienne démocratique et populaire.

Dans le cadre de sa visite, le ministre Baïramov devrait rencontrer demain le ministre algérien des Affaires étrangères et des Communautés nationales à l'étranger, Ahmed Attaf, ainsi que d'autres personnalités officielles.