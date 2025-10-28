Le Premier ministre azerbaïdjanais rencontre la vice-Première ministre biélorusse

Bakou, 28 octobre, AZERTAC

Le Premier ministre de la République d'Azerbaïdjan, Ali Assadov, a rencontré mardi la vice-Première ministre du Bélarus et coprésidente de la Commission intergouvernementale mixte de coopération économique entre les deux pays, Natalia Petkevich.

Lors de l’entretien, les parties ont salué le développement global des relations interétatiques entre l'Azerbaïdjan et le Bélarus, soulignant que le dialogue actif et les efforts conjoints des présidents des deux pays constituent les principaux facteurs de cette évolution.

L'importance de la 15e réunion de la Commission intergouvernementale mixte de coopération économique entre la République d'Azerbaïdjan et la République du Bélarus, tenue à Bakou, a été évoquée.

Les discussions ont également porté sur les perspectives de développement de la coopération mutuellement avantageuse entre l'Azerbaïdjan et le Bélarus dans divers domaines, notamment le commerce et l'économie, la coopération industrielle, l'agriculture, l'aide humanitaire et d'autres domaines.