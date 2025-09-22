Le président Aliyev : L’économie azerbaïdjanaise repose sur une base solide et fondamentale

Bakou, 22 septembre, AZERTAC

« L’économie azerbaïdjanaise repose sur une base solide et fondamentale », a écrit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message aux participants au 1er Forum international d’investissement d’Azerbaïdjan à Bakou.

« Le Contrat du Siècle, signé à l'initiative du Leader national Heydar Aliyev, est entré dans l’histoire comme un modèle de collaboration exemplaire à l’échelle mondiale. Il a posé des bases solides pour le développement de grands projets transnationaux et de pôles logistiques allant de l’Asie à l’Europe dans les années suivantes », a indiqué le chef de l’État.

« Après l’assurance de l’intégrité territoriale de notre pays, les efforts de l’Azerbaïdjan ont contribué à établir les bases d’une paix, d’une stabilité et d’un développement durables dans la région. Pour l’heure, l’Azerbaïdjan s’appuie déjà sur la diplomatie économique dans sa politique étrangère pour construire de nouveaux liens de coopération et continuer d’étendre les secteurs non pétroliers, avec un accent particulier sur le potentiel touristique national », a souligné le président Ilham Aliyev.