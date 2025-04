Le président géorgien visite le Milli Medjlis

Bakou, 16 avril, AZERTAC

Une délégation dirigée par le président géorgien Mikhaïl Kavelashvili a visité ce mercredi le Milli Medjlis.

La présidente du Milli Medjlis Sahibé Gafarova a qualifié la première visite étrangère de Mikhaïl Kavelashvili en Azerbaïdjan en tant que président géorgien comme une nouvelle manifestation de l’amitié et de la fraternité entre les deux peuples. Elle a souligné que c’était également un indicateur du partenariat stratégique entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie. Elle s’est dit convaincue que cette visite contribuerait à renforcer et à étendre davantage les relations azerbaïdjano-géorgiennes.

Mme Gafarova a fait savoir que les liens interparlementaires entre les deux pays étaient à haut niveau, évoquant le rôle des groupes d’amitié dans ce domaine. Elle a également abordé l’importance de la coopération des commissions parlementaires.

Exprimant ses remerciements pour la rencontre, Mikhaïl Kavelashvili a mis en valeur l’importance de sa première visite étrangère en Azerbaïdjan en tant que président géorgien. Il a partagé ses impressions sur sa rencontre avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Le président géorgien a souligné que les relations et le partenariat stratégique entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan étaient un exemple pour les autres pays.

Il a également dit que les liens interparlementaires entre les deux pays étaient à haut niveau, soulignant le rôle des visites mutuelles dans ce sens.

Il a été affirmé que le renforcement des liens entre la jeunesse des deux pays avait une grande importance pour l’avenir.

Mikhaïl Kavelashvili a salué l'accord conclu sur le texte d’accord de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie et s’est dit convaincu qu’il serait bientôt signé. Il a déclaré que la signature d’un accord de paix garantirait la stabilité dans la région.

Les parties ont également échangé sur d’autres questions.