Le président rwandais termine sa visite officielle en Azerbaïdjan

Bakou, 21 septembre, AZERTAC

Le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, a terminé le 21 septembre sa visite officielle en Azerbaïdjan.

Un détachement d'honneur était aligné en l'honneur du président rwandais à l'aéroport international Heydar Aliyev.

Le président de la République du Rwanda Paul Kagame a été accompagné par le vice-Premier ministre azerbaïdjanais, Samir Cherifov, le vice-ministre des Affaires étrangères, Samir Cherifov, et d'autres officiels.