Le prix du pétrole azerbaïdjanais en diminution sur les bourses

Bakou, 3 octobre, AZERTAC

Le cours du pétrole azerbaïdjanais a enregistré une chute sur les bourses.

Le prix du baril d’Azéri Light s’est installé à 68,51 dollars, après une baisse de 1,1 dollar, soit de 1,58 pour cent.

Il convient de noter que le prix le plus bas du pétrole « Azeri Light » a été enregistré le 21 avril 2020 (15,81 USD) et le prix maximum en juillet 2008 (149,66 USD).