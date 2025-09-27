Les collaborateurs de l’AZERTAC visitent le Parc de la Victoire

Bakou, 27 septembre, AZERTAC

Cinq ans se sont écoulés depuis le début de la Guerre patriotique, inscrite en lettres d'or dans l'histoire militaire de l'Azerbaïdjan. Le peuple azerbaïdjanais honore la mémoire des fils de la Patrie qui ont sacrifié leur vie pour l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Azerbaïdjan. Le 27 septembre, Journée de commémoration, les collaborateurs de l’AZERTAC se sont également rendue au Parc de la Victoire et ont déposé des fleurs devant devant la Statue de Triomphe.

Il convient de noter que le Parc de la Victoire s’étend sur près de dix hectares. L’entrée est marquée par l’Arc de triomphe, un symbole de la Guerre patriotique de 44 jours, mesurant 44 mètres de haut, 22 mètres de large, et comptant 44 colonnes. À l’entrée du parc, un monument commémoratif a été érigé pour célébrer le 8 Novembre, Jour de la Victoire. Il symbolise à la fois le Jour de la victoire et l’unité inébranlable.

Le Parc de la Victoire a été inauguré le 8 novembre 2024 en présence du président de la République Ilham Aliyev et de la première dame Mehriban Aliyeva.