Les cours du pétrole poursuivent leur diminution sur les bourses mondiales

Bakou, 30 octobre, AZERTAC

Les cours du pétrole ont diminué sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 64,59 dollars, en baisse de 0,33 dollar, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 60,18 dollars, après une régression de 0,30 dollar, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).