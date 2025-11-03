Les parlements azerbaïdjanais et arabe discutent de leur relations

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

En marge de visite de travail en Egypte, la présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, s’est entretenue avec le président du Parlement arabe, Mohammed Ahmed Al Yamahi.

Lors de la rencontre, Mme Gafarova a exprimé sa satisfaction quant au développement des relations entre l'Azerbaïdjan et les pays musulmans, soulignant que les liens reposaient sur des valeurs religieuses, culturelles et spirituelles communes.

Il a été souligné que la coopération interparlementaire jouait un rôle important dans le développement des liens entre les deux pays. Il a également été indiqué que le Milli Medjlis avait des relations étroites avec le Parlement arabe et les parlements de ses États membres.

A son tour, Mohammed Ahmed Al Yamahi a souligné l'Azerbaïdjan avait une importance particulière pour les pays arabes. Il a présenté ses félicitations à l'occasion du 5e anniversaire du Jour de la Victoire du 8 novembre.

Le développement des relations entre le Milli Medjlis et le Parlement arabe a été examiné. L'importance de poursuivre les efforts conjoints dans ce sens a été soulignée.