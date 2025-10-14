Les présidents des parlements azerbaïdjanais et turc se déplacent à Lahore

Bakou, 14 octobre, AZERTAC

En visite au Pakistan pour participer à la réunion trilatérale des présidents des parlements d’Azerbaïdjan, du Pakistan et de la Turquie, la présidente de l’Assemblée nationale d’Azerbaïdjan, Sahibé Gafarova, et le président de la Grande Assemblée nationale de Türkiye, Numan Kurtulmuş, se sont rendus le 14 octobre dans la ville de Lahore.

Les visiteurs ont ensuite visité la mosquée Badshahi, où ils ont pu admirer la grandeur du patrimoine historique et religieux du Pakistan.

En marge de leur visite, les délégations se sont également rendues à l’Assemblée provinciale du Pendjab, où elles ont pris connaissance du bâtiment administratif et des conditions mises en place.