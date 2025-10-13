Les vice-Premiers ministres azerbaïdjanais et russe s’entretiennent à Bakou

Bakou, 13 octobre, AZERTAC

Le vice-Premier ministre de la République d'Azerbaïdjan, Chahin Moustafaïev, et le vice-président du gouvernement de la Fédération de Russie, Alexeï Overtchouk, se sont entretenus à Bakou lundi 13 octobre.

L'état actuel et les perspectives de développement de la coopération économique azerbaïdjano-russe dans divers domaines ont été discutés lors de la rencontre.

Il a été indiqué qu'en 2024, les échanges commerciaux entre les deux pays avait augmenté de plus de 10 %, une tendance positive qui s'est poursuivie cette année. Il a été souligné que les échanges commerciaux avaient augmenté de 13,5 % sur 8 mois par rapport à la même période de l'année précédente, atteignant 3 milliards 350 millions de dollars.

Le volume de transport sur le corridor Nord-Sud a augmenté de 8,3 % pendant les 9 mois de 2025, dont 10,4 % pour le transport automobile et 2 % pour le transport ferroviaire.

Au cours des huit premiers mois de cette année, les exportations de produits agricoles de l'Azerbaïdjan vers la Russie ont enregistré une hausse de 15 %, dont 23 % pour les fruits et légumes.

Les parties se sont déclarées satisfaites de l'avancement des projets conjoints mis en œuvre dans les domaines de l'investissement, de l'industrie, du transport et du transit, de l'énergie, des douanes et d'autres domaines.

Sur fond du renforcement des relations de transport, une attention particulière a été accordée au développement du corridor de transport international Nord-Sud, et l'importance d'une mise en œuvre des travaux d'extension des infrastructures le long du corridor et d'une augmentation continue des flux de marchandises a été mise en avant.

Les discussions ont également porté sur l'exploitation efficace du potentiel de coopération existant, le développement des relations mutuelles et la mise en œuvre de nouvelles initiatives conjointes.

L'importance de la réunion trilatérale Azerbaïdjan-Iran-Russie tenue à Bakou a été évoquée. Les vice-Premiers ministres se sont dits convaincus que les négociations et les décisions prises, bénéfiques pour les trois pays et pour la région dans son ensemble, contribueraient au renforcement de la coopération dans les domaines concernés.