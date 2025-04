Les voyageurs internationaux arrivent à Khankendi PHOTOS

Khankendi, 24 avril, AZERTAC

Les voyageurs internationaux du club de voyage de renommée mondiale « NomadMania » sont arrivés dans la ville de Khankendi.

Les voyageurs provenant de 30 pays se familiariseront avec l’Université du Karabagh.

Le chef du groupe est le voyageur de renommée mondiale Harry Mitsidis, fondateur du club « NomadMania ».

Il convient de noter qu’un groupe de voyageurs internationaux faisant partie de l’élite de voyage de 30 pays à travers le monde, notamment des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Belgique, de l’Allemagne, de la Suisse, de la Pologne, des Pays-Bas, de la France, du Brésil, du Maroc, du Danemark, du Chili, du Portugal, de la Sierra Leone, du Rwanda, de la Syrie, de l’Inde, de la Serbie, de la Grèce, de l’Albanie, de la Türkiye, de la Slovaquie, de Singapour, de l’Italie, de l’Espagne, de l’Iran, du Cameroun, de la Chine, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, a entamé ce jeudi un voyage au Karabagh. Le groupe séjournera pendant trois jours dans le Karabagh et le Zenguézour oriental. Il y observera les vastes travaux de restauration et de construction en cours, les opérations de déminage, ainsi que les destructions et atrocités commises pendant la période d’occupation par l’Arménie.