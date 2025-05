Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva visitent Nakhtchivan

Nakhtchivan, 3 mai, AZERTAC

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et directrice de l'Association IDEA, et Arzou Aliyeva, directrice du Centre des médias de Bakou, accompagnées des membres de leur famille, ont visité vendredi la République autonome du Nakhtchivan.

Le correspondant régional de l'AZERTAC informe que lors de la visite, ils se sont familiarisés avec le riche patrimoine historique et culturel du Nakhtchivan, ses monuments architecturaux uniques, ses institutions de réadaptation sociale et médicale.

Leyla et Arzou Aliyeva, et les membres de leur famille ont également visité le mausolée de Momine Khatoun et le palais des khans de Nakhtchivan, se sont familiarisés avec le riche patrimoine matériel et culturel de la période du khanat.

Dans le cadre de leur visite, ils ont visité le Centre de réadaptation pour enfants de Nakhtchivan, et ont été informés des services offerts aux enfants handicapés. Leyla Aliyeva a fait don de divers équipements au Centre de réadaptation pour enfants, notamment des gants « Robotic », ainsi que des appareils de myostimulation et de thérapie par infrarouge.

A la fin de la journée, une cérémonie de présentation du long métrage « Taghiyev : Pétrole » a eu lieu au Palais Heydar Aliyev, organisée par le ministère de la Culture de la République autonome du Nakhtchivan.