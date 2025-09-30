L’ICESCO a participé au Forum international des experts à Tachkent

Bakou, 30 septembre, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a pris part au Forum international des experts, tenu le week-end dernier au siège du Centre de la civilisation islamique à Tachkent, capitale de la République d’Ouzbékistan, sous le thème : «L’héritage d’un grand passé est le fondement d’un avenir éclairé», et placé sous le haut patronage de S.E le Président de la République, Shavkat Mirziyoyev, selon le siite web de l’ICESCO.

L’ICESCO était représentée par Dr Ahmed Abdel Basset, expert au Centre de la Calligraphie et des Manuscrits de l’Organisation, qui a transmis, dans l’allocution qu’il a prononcée, les salutations de Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, à l’ensemble des responsables du Centre de la civilisation islamique et aux participants du Forum.

Il a souligné à cette occasion les liens étroits unissant l’ICESCO et la République d’Ouzbékistan, rappelant que la ville ouzbèke de Samarcande a été désignée en mai dernier Capitale de la culture dans le monde islamique pour l’année 2025.

Dr Abdel Basset a également mis en lumière la nature de la coopération entre l’Organisation et le Centre de la civilisation islamique, précisant qu’un vaste espace du 2e étage du Centre a été consacré à l’inauguration prochaine du Centre des Manuscrits de l’ICESCO, qui abritera de nombreuses activités scientifiques et culturelles lors de l’ouverture officielle du Centre de la civilisation islamique.

Les travaux du Forum, tenus en prélude à l’inauguration officielle du Centre prévue l’an prochain, ont réuni plus de 200 savants, chercheurs et experts issus de 20 pays, offrant l’opportunité de découvrir les expositions, collections et sections du Centre, ainsi que de débattre de ses orientations et de sa mission visant à transmettre au public international l’essence humaniste de l’islam.

Il convient de rappeler que le 25 mai 2025, Dr Salim M. AlMalik a visité le nouveau siège du Centre de la civilisation islamique à Tachkent, où il s’est réuni avec M. Firdavs Abdulkhalikov, Directeur du Centre, afin d’examiner les préparatifs liés au lancement du Centre des Manuscrits de l’ICESCO qui sera hébergé en son sein.