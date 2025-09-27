Minute de silence observée en hommage aux martyrs azerbaïdjanais

Bakou, 27 septembre, AZERTAC

Le 27 septembre à 12h00, sur l'ensemble du territoire azerbaïdjanais, une minute de silence a été observée en hommage des martyrs de la Guerre patriotique, qui avaient donné leur vie pour l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan.

Durant la minute de silence, les drapeaux ont été mis en berne, les navires, les automobiles et les trains ont actionné leurs sirènes.

Il convient de noter que, conformément au décret du président Ilham Aliyev en date du 2 décembre 2020, le 27 septembre a été déclaré Journée de commémoration en Azerbaïdjan en signe de profond respect pour les soldats et officiers, tous les martyrs azerbaïdjanais qui avaient combattu héroïquement pendant la Guerre patriotique et ont sacrifié leur vie pour l'intégrité territoriale de leur patrie.

Aujourd'hui, des cérémonies de commémoration ont lieu dans toutes les villes et régions du pays, ainsi que sur les territoires libérés, nos martyrs sont commémorés avec un profond respect dans les temples religieux - mosquées, églises, synagogues en Azerbaïdjan, des prières sont récitées pour les âmes des fils héroïques de la patrie.