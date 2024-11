Moukhtar Babaïev : Le changement climatique aggrave les inégalités de genre

Bakou, 21 novembre, AZERTAC

« Aujourd’hui, c’est la journée thématique de la COP29 dédiée à l’égalité de genres. Comme nous le savons, les effets du changement climatique ne sont pas neutres. Ils aggravent les inégalités existantes, notamment les inégalités de genre. Les femmes et les filles sont particulièrement vulnérables », a dit Moukhtar Babaïev, ministre azerbaïdjanais de l'Écologie et des Ressources naturelles, président de la COP29, lors d’un panel de haut niveau sur « Le genre dans la transparence » organisé dans le cadre de la COP29.

Selon lui, les crises liées au climat et à la biodiversité peuvent plonger des millions de personnes dans la pauvreté et provoquer l’insécurité alimentaire. « Les femmes et les filles sont, elles aussi, à l’avant-garde des solutions, faisant preuve de résilience, d’innovation et de leadership pour relever les défis climatiques. Il est donc essentiel de reconnaître et d’apprécier le rôle des femmes, leurs contributions constituent la base de nos communautés et doivent être au cœur de notre vision d’un avenir durable », a estimé Moukhtar Babaïev.