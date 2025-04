Première réunion du Groupe de travail conjoint entre l’Azerbaïdjan et la Slovénie

Bakou, 17 avril, AZERTAC

La première réunion du Groupe de travail conjoint sur la coopération économique entre l’Azerbaïdjan et la Slovénie s’est tenue à Bakou.

La réunion a été ouverte par le ministre Anar Aliyev, qui a souligné que les relations entre les deux pays continuaient de se renforcer sur la base d’une amitié mutuelle. Il a indiqué que 12 documents de coopération dans divers domaines avaient été signés au fil des ans et a mis en avant le rôle important des groupes de travail interparlementaires dans le développement des relations bilatérales, selon le service de presse du ministère du Travail et de la Protection sociale.

Anar Aliyev a également évoqué la mémoire de Mehdi Husseynzadé, fils héroïque du peuple azerbaïdjanais, Héros de l’Union soviétique, qui s’était battu contre le fascisme en Slovénie pendant la Seconde Guerre mondiale, soulignant que son héritage constitue un symbole fort de l’amitié entre les peuples des deux pays. Le ministre a indiqué qu’au cours des deux premiers mois de cette année, les échanges commerciaux avaient augmenté de 67 %, et que sept forums d’affaires Azerbaïdjan-Slovénie avaient été organisés jusqu’à présent. Il a également mentionné le fort potentiel de coopération dans les domaines du travail et de l’emploi, ainsi que l’importance d’approfondir les liens dans des secteurs tels que l’éducation, la santé, la culture, le tourisme et le sport. Il a enfin souligné que cette réunion offrait une excellente opportunité pour explorer de nouvelles perspectives de coopération.

La vice-Première ministre, ministre des Affaires étrangères et européennes de Slovénie, Tanja Fajon, a salué les relations d’amitié entre les deux pays et s’est félicitée de l’élargissement de la coopération dans plusieurs domaines d’intérêt commun, affirmant que cela contribuait au renforcement du partenariat bilatéral.

De son côté, Mitja Blaganje, secrétaire général du ministère slovène de l’Économie, du Tourisme et du Sport, qui copréside le Groupe de travail pour la partie slovène, a exprimé l’engagement de son pays à œuvrer pour un développement durable des relations bilatérales. Il a souligné l’importance des sujets abordés lors de la réunion pour l’expansion de la coopération.

Au cours de la réunion, des présentations ont été faites par les représentants des institutions des deux pays. Les discussions ont porté sur l’élargissement de la coopération bilatérale dans les domaines économique et commercial, de la santé, de l’éducation, de la culture, des transports, des technologies de l’information, du sport, du tourisme et des investissements, ainsi que sur les perspectives de renforcement des relations dans les domaines du travail, de l’emploi et de la protection sociale.

La réunion s’est conclue par la signature d’un protocole par les coprésidents du Groupe de travail – Anar Karimov, premier vice-ministre des Finances de l’Azerbaïdjan, et Mitja Blaganje, secrétaire général du ministère slovène de l’Économie, du Tourisme et du Sport.