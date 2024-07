Samsung Electronics : le syndicat entame une grève de 3 jours

Bakou, 8 juillet, AZERTAC

Les employés syndiqués de Samsung Electronics Co. ont lancé ce lundi une grève générale de trois jours alors que les négociations entre leur syndicat et la direction sur les salaires et les conditions de travail ont échoué. Ils réclament une révision à la hausse des salaires et de nouvelles primes. Il s'agit aussi de la plus grande action collective jamais réalisée au sein de la firme en 55 ans d'histoire, selon l’agence de presse Yonhap.

Plus de 6.000 syndiqués de Samsung Electronics se sont rassemblés dans le cadre de cette grève suite à celle d'un jour le mois dernier. Pour lancer le mouvement, le Syndicat national de Samsung Electronics (NSEU) a organisé une manifestation devant l'entrée principale de l'usine de la société à Hwaseong, à 45 km au sud de Séoul. «Nous sommes venus désespérément ici avec la conviction que c'est maintenant ou jamais», a dit le président du NSEU, Son Woo-mok. «Nous continuerons la lutte jusqu'à ce que la société change.»

Le NSEU a précisé que 6.540 employés des usines de Giheung, Pyeongtaek, Cheonan, Onyang, Gumi et Gwangju étaient présents au rassemblement, dont 5.211 de la division semi-conducteurs de l'entreprise. Le syndicat a insisté sur le fait que la grève perturberait la production comme plus de personnes participent au débrayage cette fois-ci.

Depuis janvier, les deux parties ont eu plusieurs séries de négociations, mais aucun accord n'a été trouvé encore sur le taux d'augmentation des salaires, le système de congés et les primes. Le syndicat a demandé un jour de congé pour tous les employés et une hausse notable des salaires pour les 855 membres qui n'ont pas signé l'accord salarial de 2024. Il a aussi exigé que la société offre plus de congés payés et couvre les pertes financières subies lors des grèves impayées.

Le NSEU a indiqué que la direction a rejeté toutes ses demandes au cours de la période d'ajustement de deux semaines qui avait commencé le 13 juin et a ajouté que, à moins que des progrès soient réalisés dans les négociations durant l'arrêt de travail de cette semaine, il organisera une autre grève de cinq jours à partir du 15 juillet. L'organisation syndicale, comptant près de 30.000 membres à ce jour, englobe environ 22% des près de 125.000 employés au total de la firme.