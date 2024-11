Tempête Caetano : 47 000 foyers français demeurent privés d’électricité

Bakou, 23 novembre, AZERTAC

Ce samedi matin, 47 000 foyers français demeurent privés d’électricité, selon un communiqué d’Enedis relayé par plusieurs médias, dont Ouest-France. La Normandie et les Pays de la Loire sont les régions les plus impactées, avec respectivement 19 000 et 14 000 clients encore non alimentés.

Enedis précise que la tempête Caetano, qui a traversé la France de jeudi à vendredi, a initialement privé jusqu’à 270 000 clients d’électricité. Grâce aux interventions menées depuis, « plus de 80 % des foyers concernés ont déjà été réalimentés ». Le gestionnaire s’est fixé pour objectif de rétablir l’électricité pour plus de 90 % des foyers touchés d’ici dimanche soir.

Outre les coupures d’électricité, la tempête a causé des difficultés de circulation en raison d’un épisode hivernal précoce, marqué par des vents violents et des températures basses. Météo-France indique que ces intempéries ont affecté un large couloir, allant de la côte atlantique jusqu’aux Alpes, sans oublier la Corse.

Un gigantesque embouteillage a paralysé l’autoroute A36 jeudi soir, près de Montbéliard, dans l'est de la France, en raison d’importantes chutes de neige. Environ 800 camions et plusieurs dizaines de véhicules légers ont été bloqués sur une vingtaine de kilomètres, selon la préfecture du Doubs.

L’amélioration météorologique annoncée pourrait faciliter les travaux de rétablissement. Une hausse sensible des températures est prévue ce week-end, marquant un retour à des conditions plus clémentes après les épisodes de neige et de verglas qui ont paralysé certains axes. (Agence Anadolu)