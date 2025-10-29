Un autre groupe d’anciens déplacés internes retourne à Aghdam et à Aghdéré

Bakou, 29 octobre, AZERTAC

D’après les instructions du président de la République Ilham Aliyev, le retour des anciens déplacés internes au Karabagh se poursuit dans le cadre du programme « Grand retour ».

Mercredi 29 octobre, dans la matinée, un autre groupe de familles d’anciens déplacés est parti pour les régions azerbaïdjanaises d’Aghdam et d’Aghdéré, libérées de l’occupation arménienne.

Le village de Khydyrly de la région d’Aghdam accueille cette fois 91 familles, soit 366 personnes, et le village de Hassanriz de la région d’Aghdéré accueille 17 familles, donc 83 autres résidents cessent d’avoir le mal du pays.